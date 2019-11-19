Силы ООС сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой

На Горловском направлении в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 19 ноября украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат противника.

Дрон был запущен с целью выяснения построения системы обороны и раскрытия систем огня подразделений ООС, сообщили на странице штаба в Facebook.

БПЛА был сбит благодаря действиям наблюдателей и расчета очередных огневых средств из стрелкового оружия.

"При падении на нежилом участке БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных. Остатки сбитого устройства переданы специалистам для изучения и идентификации", - уточнили в штабе ООС.

Напомним, 17 ноября российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения.

Противник сбросил с дрона гранату, в результате чего множественные ранения спины получил один украинский военный.