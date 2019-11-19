Экс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника Евромайдана

Из-за издевательств он вынуждено признал вину за преступление, которого не совершал.

Прокуратура Крыма изменила подозрения двум бывшим сотрудникам СБУ, а ныне - членам незаконно созданного "Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю". Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Следствие установило, что в начале февраля 2015 года на территории полуострова так называемые сотрудники ФСБ после незаконного ареста и пыток проукраинского активиста, участника Евромайдана, заставили его признать вину за преступление, которого он не совершал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Так, активист под пытками признал вину за "нанесение 18.02.2014 телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" на Майдане Независимости в Киеве по мотивам идеологического непринятия и вражды".

Досудебное следствие установило доказательства причастности этих "сотрудников ФСБ" к совершению нелегального заключения и пыток проукраинского активиста за его участие в мирных акциях протеста в поддержку европейского вектора внешней политики Украины.

Напомним, 15 ноября суд признал виновным бывшего сотрудника МВД Украины, который был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, предавшими военную присягу.