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Бывший сотрудник МВД, который работал на ФСБ России, получил 12 лет заключения

Суд признал агента виновным в совершении преступления по статье "государственная измена".

Бывший сотрудник МВД, который работал на ФСБ России, получил 12 лет заключения

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил агента Федеральной службы безопасности России, которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины, к 12 годам лишения свободы.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага.

"В 2014-2019 гг. агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом. Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - говорится в сообщении.

Суд признал агента виновным в совершении преступления по статье "государственная измена".

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

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