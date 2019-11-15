Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил агента Федеральной службы безопасности России, которого летом 2019 года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины, к 12 годам лишения свободы.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно аннексированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага.

"В 2014-2019 гг. агент, который получил от кураторов позывной "Диментий", за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом. Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России. Контрразведчики СБУ задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года", - говорится в сообщении.

Суд признал агента виновным в совершении преступления по статье "государственная измена".

"Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины", - сообщили в СБУ.