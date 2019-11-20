В Украине с сегодняшнего дня будут наказывать водителей за перевозку детей без автокресел

В Украине с 20 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей". Днем ранее документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос України".

Теперь за путешествия с детьми без автокресла в первый раз водитель заплатит 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен). За повторное нарушение, совершенное в течение года, на него наложат штраф в 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

Запрет на ненадлежащую перевозку детей в украинских правилах дорожного движения был и ранее. Так, нельзя было перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток. Однако доныне ответственности за несоблюдение этого не предусматривалось.

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении штрафов за перевозку детей без автокресла. Президент Владимир Зеленский подписал документ 15 ноября.