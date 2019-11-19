В ГБР уже получили доступ к около 60 делам Майдана, к утру получат ко всем, - следователь ГПУ

Следователи ГПУ по делам Майдана не могут больше иметь доступ к соответствующим уголовным производствам в едином реестре досудебных расследований и не могут продолжать их расследования. О том, что прямо сейчас происходит с делами Майдана, рассказал в комментарии LB.ua следователь, заместитель начальника управления специальных расследований Управления специальных расследований ГПУ, Иван Бабенко.

"Физически дела ГПУ не передает. Но якобы существуют постановления, подготовленные руководством ГПУ, о передаче уголовных производств по подследственности. И в единый реестр досудебных расследований внесена соответствующая информация об их передаче, в связи с чем я эти уголовные производства под своим доступом в систему уже не вижу. То есть, у каждого следователя или прокурора есть свой доступ к ЕРДР. И те уголовные производства, которые были закреплены за Управлением, я уже не вижу. Я имел к ним доступ. Если они передаются по подследственности, соответственно, я это производство уже не вижу ", - пояснил он.

По словам Бабенко, по состоянию на утро 19 ноября дел Майдана, которые расследовались УСР ГПУ и исчезли из доступа УСР в ЕРДР, было 56. "До завтра у нас в доступе будет ноль таких дел, насколько я понимаю", - прогнозирует следователь. Он добавил, что постановления о передаче уголовных производств по подследственности он не видел.

Напомним, в понедельник, 18 ноября директор ГБР Роман Труба заявил, что в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане. И отметил, что как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст материалы уголовных производств, следователи ГБР приступят к работе. 4 ноября и ранее директор ГБР жаловался на недостаток следователей в ГБР, которые бы могли расследовать дела Майдана, что затянет процесс расследования на неопределенное время.

Адвокаты семей Героев Небесной Сотни выступают категорически против передачи дел в ГБР до принятия поправки №318 в законопроекту №2116 Верховной Радой, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

В чем состоит опасность передачи дел Майдана в ДБР на данный момент - объясняет адвокат Евгения Закревская на странице Адвокатской Консультативной Группы. "Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправку №318 проголосуют, а в ГБР создадут управление по делам Майдана, следственных с ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана прямо в руки Андрея Портнова", - цитирует Евгению Закревскую страница Адвокатской Консультативного Группы (адвокаты по делам Майдана).

Адвокаты Майдана требуют от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана. Также они призывают на своей странице к флешмобу #НеЗлийСправиМайдану ("Не слей дела Майдана" - ред.).

Ранее адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

С 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - в Государственный бюро расследований, частично - в НАБУ.