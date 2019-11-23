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В Киеве почтили память жертв Голодомора

Украина вспоминает невинно погибших жертв советского режима.

Фото: Макс Левин

В Киеве прошли траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Официальную часть при участии президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства традиционно организовали возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на Лаврской улице.

В 16:03 была объявлена общенациональная минута молчания и всеукраинская акция "Зажги свечу". Возле музея траурные лампадки установили вокруг памятника жертвам Голодомора.

Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин
Фото: Макс Левин

Голодомор - это геноцид украинской нации в 1932-1933 годах, совершенный руководством Советского Союза с целью усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления режиму и попыток построения самостоятельного, независимого от Москвы украинского государства. В 2006 году законом Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" Голодомор признан геноцидом украинского народа.

В 2010 году постановлением Апелляционного суда города Киева доказан геноцидный характер Голодомора, намерение Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Чубаря, Хатаевича, Косиора уничтожить часть украинской нации.

В 1932-1933 годах было убито от 4 до 8 млн человек на территории УССР и еще до 3 миллионов украинцев за ее пределами, в регионах, которые исторически были заселены украинцами: Кубань, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Казахстан.

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