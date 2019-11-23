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Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

Его задержали по горячим следам. 

Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

Черниговские полицейские задержали водителя, который сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла вечером в пятницу, 22 ноября, в селе Ивановка Черниговского района. 

"Он сбил девочку 2005 года рождения, которая переходили дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли беглеца с помощью камер видеонаблюдения "Мережа Безпеки".

Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, возле Стрыя грузовик столкнулся с двумя микроавтобусами: один человек погиб, семеро - пострадали.

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