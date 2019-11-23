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​В Киеве в День памяти жертв Голодомора устроили "транс-марш", произошла потасовка

Противники акции пытались прорвать кордон полиции.

В Киеве в День памяти жертв Голодомора устроили "транс-марш" по случаю состоявшегося три дня назад Дня памяти трансгендерных людей.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на акцию, которая началась на Михайловской площади, пришли несколько десятков человек под лозунгом "Трансфобия убивает".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Акция проходила под защитой большого количества полиции и Национальной гвардии. Сотрудникам правоохранительным органов в какой-то момент пришлось вмешаться, чтобы не допустить насилия. Консервативно настроенные противники "транс-марша" пытались прорваться кордон полиции, но их успешно оттеснили.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам корреспондента LB.ua, полицейские задержали нескольких человек. Жертв и пострадавших не было.

Фото: Макс Требухов

После этого участники "транс-маршем" беспрепятственно прошлись по Трехсвятительской улице и Владимирскому спуску.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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