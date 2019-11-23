В Киеве в День памяти жертв Голодомора устроили "транс-марш" по случаю состоявшегося три дня назад Дня памяти трансгендерных людей.
Как сообщает корреспондент LB.ua, на акцию, которая началась на Михайловской площади, пришли несколько десятков человек под лозунгом "Трансфобия убивает".
Акция проходила под защитой большого количества полиции и Национальной гвардии. Сотрудникам правоохранительным органов в какой-то момент пришлось вмешаться, чтобы не допустить насилия. Консервативно настроенные противники "транс-марша" пытались прорваться кордон полиции, но их успешно оттеснили.
По словам корреспондента LB.ua, полицейские задержали нескольких человек. Жертв и пострадавших не было.
После этого участники "транс-маршем" беспрепятственно прошлись по Трехсвятительской улице и Владимирскому спуску.