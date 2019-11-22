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С начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Один военный из состава ОС погиб в ДТП, еще один был ранен в результате обстрелов.

С начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: uazmi.org

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ранения в результате обстрелов получил один украинский военный. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Шумов, вблизи Новгородского и дважды у Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Талаковки, неподалеку Невельского и вблизи Тарамчука.

Ранее сообщалось, что 22 ноября при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения.

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