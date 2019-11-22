СБУ в Ивано-Франковской области блокировала деятельность гражданина одной из стран ЕС, который пытался вывезти в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники. Об этом сообщается на фейсбуке СБУ Ивано-Франковской области.

Фото: СБУ

"В пункте пропуска "Шегини" Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без разрешительных документов, составляет почти 400 тыс. грн.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28(совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.333, (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники), ч.3 и ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовных преступлений. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее в Днепре СБУ пресекла производство поддельных лекарств на 5 млн грн. Задержанные готовили в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию реализовывали через подконтрольные злоумышленникам аптеки и больницы.