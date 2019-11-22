21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе грузовой автомобиль одной из воинских частей был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Согласно сообщению, данный автомобиль на момент обстрела находился не на передовой линии обороны, а в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.
"Такой подлости, что в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применена такая мощное оружие, никто просто не ожидал", - отмечается в сообщении.
По словам военных, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.
Напомним, 10 ноября боевики обстреляли грузовик ВСУ возле Новогнатовки, недалеко от участка разведения войск. Были ранены четверо военных.