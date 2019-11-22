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На Донбассе боевики подбили военный автомобиль ракетой

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина.

21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе грузовой автомобиль одной из воинских частей был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Согласно сообщению, данный автомобиль на момент обстрела находился не на передовой линии обороны, а в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Такой подлости, что в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применена такая мощное оружие, никто просто не ожидал", - отмечается в сообщении.

По словам военных, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news
В результате трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, 10 ноября боевики обстреляли грузовик ВСУ возле Новогнатовки, недалеко от участка разведения войск. Были ранены четверо военных.

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