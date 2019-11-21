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За сутки на Донбассе были ранены три украинских военных

Противник нарушал режим тишины четыре раза. 

За сутки на Донбассе были ранены три украинских военных
Фото: Макс Левин

За 21 ноября в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего боевые ранения получили трое украинских военных. 

Российско-оккупационные войска открывали огонь из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщили на странице ООС в Facebook.

"Два обстрела позиций украинских защитников совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; возле Кондрашевки-Новой - из подствольных гранатометов", - уточнили в штабе.

Еще два обстрела произошли в районе оперативно-тактической группировки "Восток": возле Водяного из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов, возле Невельского - из пулеметов.

Сообщается также, что на участке разведения войск №3 в районе Богдановки-Петровского начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Были разобраны два блиндажа и изъяты три взрывоопасных предмета. 

На других участках разведения, то есть неподалеку Станицы Луганской и Золотого, проходят работы по упорядочиванию территорий. 

Напомним, все работы по разминированию на участке отвода сил и средств №3 были завершены 20 ноября. Разведение войск там началось 9 ноября, а завершилось, несмотря на попытки противника сорвать его, 11 ноября. 

С 13 по 18 ноября за время работ по разминированию возле н.п. Петровское-Богдановка Донецкой области пиротехники ГосЧС нашли и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

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