В Житомире 21 ноября задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.
30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп", - уточнили правоохранители.
На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции. Отмечается, что задержание проводили члены КОРД - полиции особого назначения.
Напомним, 15 ноября Служба безопасности Украины сообщила о задержании командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани. Как оказалось, с 2018 года он жил в Украине, задержали его в частном доме возле Киева.