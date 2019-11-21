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В Житомире задержали руководителя одной из групп ИГИЛ

Мужчина скрывался на территории Украины, чтобы избежать ответственности за убийство. 

В Житомире задержали руководителя одной из групп ИГИЛ
В Житомире задержали террориста ИГИЛ
Фото: www.npu.gov.ua

В Житомире 21 ноября задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ

30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп", - уточнили правоохранители.

Задержанный руководил одной из групп &quot;Исламского государства&quot;
Фото: npu.gov.ua
Задержанный руководил одной из групп "Исламского государства"

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции. Отмечается, что задержание проводили члены КОРД - полиции особого назначения. 

Напомним, 15 ноября Служба безопасности Украины сообщила о задержании командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани. Как оказалось, с 2018 года он жил в Украине, задержали его в частном доме возле Киева.

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