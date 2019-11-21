В Новояворовске запустили отопление, в Новом Роздоле - пока нет

В городе Новояворовске, где из-за долгов ТЭЦ был сорван запуск отопительного сезона, утром 21 ноября начали нагревание систем. В течение дня в дома жители 30-тысячного города получат тепло.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Отопительный сезон во втором проблемном городе - 29-тысячном Новом Роздоле - начнется 22 ноября.

Теплоэлектроцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле принадлежат братьям Богдану и Ярославу Дубневичам. В 2018 году их арестовали в рамках уголовного дела о растрате газа и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На конкурсной основе агентством был выбран управляющий - компания "Гарант Энерго М". С октября 2018 года по ноябрь 2019 года управитель накопил долги за газ в размере почти 700 млн гривен и не смог запустить отопительный сезон.

13 ноября в ситуацию было вынуждено вмешаться правительство, и ТЭЦ передали в управление "Нафтогазу Украины".