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Во Львовской области назвали даты запуска отопления в Новояворовске и Новом Раздоле

Работники ТЭЦ получили первые выплаты.

Во Львовской области назвали даты запуска отопления в Новояворовске и Новом Раздоле
Фото: moygrad.kiev.ua

Отопительный сезон в Новояворовске обещают запустить 21 ноября, в Новом Раздоле - до 23 ноября.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

"Сегодня запущена ТЭЦ в Новояворовске, 22-го (ноября) будет запущена в Новом Раздоле", - сказал он.

По его словам, в Новом Раздоле систему теплоснабжения наполняют водой и ликвидирую прорывы.

"Сегодня работники ТЭЦ получили первые выплаты. Задолженность по зарплате была основной причиной, почему станции не запускали. Можем сказать, что ситуация с ТЭЦ стабилизирована", - добавил Мальский.

Он прогнозирует, что жители Новояворовска получат тепло 20 ноября поздно вечером либо 21 ноября утром, а жители Нового Раздола - до 23 ноября.

Напомним, 13 ноября из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле, во Львовскую область приезжал премьер Алексей Гончарук.

17 ноября сообщалось, что в городе Новый Роздол возникли проблемы и с электричеством. Там произошла авария на трансформаторной подстанции, в результате чего в городе некоторые улицы перевели на почасовую подачу света.

18 ноября ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона.

В тот же день "Нафтогаз" назначил нового руководителя Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ.

В 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ, которые принадлежат братьям Дубневичам, арестовали и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

31 октября Львовская обладминистрация решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на мероприятия по недопущению срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

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Источник: "Українські новини"
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