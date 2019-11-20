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​Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита

"Это никаких выстрелов. С понятными сроками и обязательствами".

​Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Станицу Луганскую озвучил ожидания от саммита в "нормандском формате".

Кроме обмена пленными и проведения местных выборов на Донбассе, там будет обсуждаться вопрос "серьезного перемирия", рассказал Зеленский журналистам.

"Серьезное перемирие - это никаких выстрелов, я так это понимаю. С понятными сроками и обязательствами. Потому что до сих пор в Минске никто не говорил: а что будет, если мы договорились о режиме прекращения огня, а огонь начался? Я бы хотел об этом говорить", - сказал Зеленский.

Он рассчитывает, что такое перемирие будет продолжительным, а не как раньше - "два-три дня".

Также Зеленский обещает поднять вопрос о "контроле над границей, передаче контроля Украине".

Напомним, что последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

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