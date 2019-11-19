Сегодня, 19 ноября, в селе Старычи Яворовского района Львовской области в одном из помещений воинской части возник пожар. Сооружение сгорело полностью, на месте обнаружили тело погибшего офицера, еще один получил ожоги. Об этом сообщается на фейсбуке Сухопутных войск ВС Украины.
Возгорание возникло около 5 утра в помещении воинской части.
«В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск», - сказано в сообщении.
Ресурс ZAXID.NET сообщает, что на момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар потушили в 8 утра, помещение полностью сгорело.
Пострадавший - мужчина 1978 года рождения получил термический ожог спины и обеих рук. Он госпитализирован Новояворовскую больницу, его состояние оценивают как средней тяжести.
Пожар возник не в казармах. Возможной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу, поэтому эвакуация не проводилась. Погибший - офицер 1975 года.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, вечером 17 ноября в цеху Авдеевского коксохимического завода произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, но технологический процесс цеха пришлось временно приостановить.