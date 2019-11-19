Еще один офицер находится в больнице с ожогами.

Сегодня, 19 ноября, в селе Старычи Яворовского района Львовской области в одном из помещений воинской части возник пожар. Сооружение сгорело полностью, на месте обнаружили тело погибшего офицера, еще один получил ожоги. Об этом сообщается на фейсбуке Сухопутных войск ВС Украины.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Возгорание возникло около 5 утра в помещении воинской части.

Фото: ГосЧС

«В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в центральную районную больницу города Новояворовск», - сказано в сообщении.

Ресурс ZAXID.NET сообщает, что на момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар потушили в 8 утра, помещение полностью сгорело.

Пострадавший - мужчина 1978 года рождения получил термический ожог спины и обеих рук. Он госпитализирован Новояворовскую больницу, его состояние оценивают как средней тяжести.

Пожар возник не в казармах. Возможной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу, поэтому эвакуация не проводилась. Погибший - офицер 1975 года.

Фото: ГосЧС

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, вечером 17 ноября в цеху Авдеевского коксохимического завода произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, но технологический процесс цеха пришлось временно приостановить.