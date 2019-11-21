В Крыму старшеклассник умер во время урока

В Крыму, в селе Охотниково Сакского района, прямо во время урока скончался ученик 10 класса. Ему внезапно стало плохо во время занятий, пишут "Крым.Реалии".

По предварительной информации, смерть наступила из-за сердечного заболевания. Также известно, что у парня было освобождение от физкультуры.

В пресс-службе так называемого Министерства образования, науки и молодежи Крыма уточнили, что причиной могли послужить эмоциональные переживания - у школьника недавно умер отец.

По словам очевидцев, "ученик прямо на уроке потерял сознание. Его одноклассники взяли под руки и понесли к медсестре, но он только вдох сделал и не смог выдохнуть".

Напомним, в марте 2018 года в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний ученик. У школьника было злокачественное новообразование.