​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Накануне у него скончался отец. 

В Крыму старшеклассник умер во время урока
Фото: dt.ua

В Крыму, в селе Охотниково Сакского района, прямо во время урока скончался ученик 10 класса. Ему внезапно стало плохо во время занятий, пишут "Крым.Реалии".

По предварительной информации, смерть наступила из-за сердечного заболевания. Также известно, что у парня было освобождение от физкультуры. 

В пресс-службе так называемого Министерства образования, науки и молодежи Крыма уточнили, что причиной могли послужить эмоциональные переживания - у школьника недавно умер отец.

По словам очевидцев, "ученик прямо на уроке потерял сознание. Его одноклассники взяли под руки и понесли к медсестре, но он только вдох сделал и не смог выдохнуть".

Напомним, в марте 2018 года в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний ученик. У школьника было злокачественное новообразование. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также