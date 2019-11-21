Украинскую чиновницу пыталось завербовать "МГБ ЛНР"

Она заинтересовала террористов доступом к важной информации.

Боевики так называемого Министерства государственной безопасности "ЛНР" пытались завербовать украинскую чиновницу, которая ехала в Луганск к родственникам.

Начальница подразделения одного из областных государственных учреждений заинтересовала террористов, поскольку у нее был доступ к информации экономического и социально-политического характера. Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.

"Путем запугивания, шантажа и угроз запрета въезда, террористы заставили ее подписать соглашение на конфиденциальное сотрудничество", - уточнили в СБУ.

Женщина, не смотря на угрозы, не собиралась работать на террористов и сообщила об этом правоохранителям.

Напомним, 8 ноября СБУ установила, что российская ФСБ пыталась завербовать жителя одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области, который ехал к родственникам в РФ.

Согласно предоставленным инструкциям, он должен был передавать собранные разведданные во время следующих визитов в Россию.

Помимо этого, Контрразведчики СБУ установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют крымчан соглашаться на конфиденциальное сотрудничество, основная задача которого – собирать информацию о проукраинских жителях временно оккупированного полуострова.