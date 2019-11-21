Вечером 21 ноября на Майдане Незалежности в Киеве состоялось вече, посвященное шестой годовщине Революции Достоинства.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции".
Несколько тысяч человек собрались в центре столицы, чтобы потребовать остановки разведения войск и сил на линии разграничения, а также отмены реализации "формулы Штайнмайера".
Также люди принесли с собой фотографии погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Со сцены вблизи Монумента Независимости выступили участники событий Евромайдана.
Напомним, что в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы, он посвящен двум революциям - Оранжевой в 2004 году и Революции достоинства 2013-2014 годов.