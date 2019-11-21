В дома жителей Нового Роздола начали подавать тепло

В городе Новый Роздол Львовской области, где из-за долгов ТЭЦ был сорван запуск отопительного сезона, 21 ноября начался отопительный сезон.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"На Львовщине начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новый Роздол", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назария Романчука, по состоянию на вечер 21 ноября аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новораздольской ТЭЦ.

Таким образом, Львовская область полностью вошла в отопительный сезон, отмечают в ОГА.

Как сообщалось, утром 21 ноября начали нагревание систем в городе Новояворовск.

Теплоэлектроцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле принадлежат братьям Богдану и Ярославу Дубневичам. В 2018 году их арестовали в рамках уголовного дела о растрате газа и отдали во временное управление Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На конкурсной основе агентством был выбран управляющий - компания "Гарант Энерго М". С октября 2018 года по ноябрь 2019 года управитель накопил долги за газ в размере почти 700 млн гривен и не смог запустить отопительный сезон.

13 ноября в ситуацию было вынуждено вмешаться правительство, и ТЭЦ передали в управление "Нафтогазу Украины".