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В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека

Очевидцы остались ждать прибытия скорой и полиции. 

В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

В городе Березань Киевской области скоростной поезд "Интерсити+" рейса "Киев-Харьков" сбил переходящего пути человека.

Как сообщил корреспондент LB.ua, ЧП произошло около 18:55. Пострадавшей оказалась женщина, она скончалась на месте происшествия. Ее личность и обстоятельства трагедии выясняются. Очевидцы остались ожидать прибытия скорой и полиции. 

Согласно с онлайн-расписанием на сайте "Укрзализныци", поезд "Интерсити+" двинулся с железнодорожного столичного вокзала в 18:02. Его прибытие в Харьков ожидалось в 22:47.

Фото: uz.gov.ua

Напомним, 6 ноября в селе Тарасовка Киево-Святошинского района поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. Она поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках, из-за чего не услышала приближение поезда. 

Позже выяснилось, что погибшая была участницей сборной Украины по женскому боксу. 18-летняя Амина Булах была бронзовой призеркой молодежного чемпионата Европы. 

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