Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора

87 лет назад руководство СССР начало уничтожение части украинской нации.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Владимир и Елена Зеленские возложили памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве и почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов, который приходится на четвертую субботу ноября.

Согласно последнему опросу группы "Рейтинг", 82% украинцев соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

Верховная Рада признала Голодомор актом геноцида в 2006 году. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.

В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.

Согласно исследованиям Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи, во время Голодомора - с 1932 по 1934 год - Украина потеряла 3,9 млн населения, 93% из них - были сельскими жителями.