Трамп обвинил Йованович в том, что она отказывалась вешать его портрет в посольстве

По данным СМИ, Трамп и Пенс вовремя не провели официальные фотосессии для соответствующих портретов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил бывшего посла в Украине Мари Йованович в том, что она по меньшей мере в течение года отказывалась вешать официальный портрет президента в посольстве США в Киеве.

Об єтом сообщает Голос Америки.

"Она - не ангел", - сказал Трамп о Йованович во время интервью телеканалу Fox News.

"Этот посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве, - сказал Трамп в интервью. - Она не хотела его вешать".

"Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - добавил Трамп.

Представитель юридической команды Йованович сказал CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса, а также госсекретаря США Майка Помпео "только они поступили из Вашингтона".

О том, что происходили задержки с доставкой портретов президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса для демонстрации на территории зданий федерального правительства США, в 2017 году писал The Washington Post. Издание связывало задержки с тем, что Трамп и Пенс в то время не провели официальные фотосессии для соответствующих портретов.

Интервью Трампа состоялось на следующий день после завершения открытого этапа слушаний в Палате представителей США в рамках импичмента президента. Выступая во время слушаний в качестве свидетеля Мари Йованович заявила, что Трамп лично требовал ее увольнения.

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Дональда Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.