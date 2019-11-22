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Зеленский пригласил Трюдо в Украину

Президент Украины поговорил с премьером Канады по телефону.

Зеленский пригласил Трюдо в Украину
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

В ходе телефонного разговора Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против РФ, сообщает пресс-служба президента Украины.

Премьер Канады со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных РФ судов, а также договоренность о проведении саммита в нормандском формате 9 декабря. Он также заверил, что Канада продолжит оказывать помощь Украине в реализации реформ.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины и пригласил Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, в июле в ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента.

В ходе встречи с представителями бизнеса Зеленский пригласил их инвестировать в Украину. Также было договорено, что в течение следующих шести лет Канада выделит 25 млн долларов на воплощение демократических реформ в Украине.

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