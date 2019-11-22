Гончарук заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

По его словам, совсем скоро коррупции не будет на всех уровнях.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что на данный момент в Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне. Об этом премьер написал у себя на фейсбуке по результатам участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - отметил Гончарук.

Премьер также подчеркнул, что приватизация - это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство будет использовать.

"До конца года мы направим на малую приватизацию 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках "Road Show", - добавил премьер.

По его словам, в 2020 году правительство начнет большую приватизацию. Он уверен, что в этом направлении у государства будет много хороших инвестиционных историй. Гончарук привел в пример приватизацию государственного "Центрэнерго".

Комментируя вопрос концессии, премьер подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.

"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - написал Гончарук.

Напомним, во время своего выступления на этом же саммите, Гончарук заверил, что помешает возвращению Приватбанка Игорю Коломойскому. Премьер заявил, что в Кабмине "готовы к любому развитию событий" в судебных разбирательствах с Коломойским.