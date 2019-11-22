Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
ГлавнаяПолитика

На должность главы НАПК претендуют 32 человека

Среди претендентов - заместитель Кличко и бывший член НАПК.

На должность главы НАПК претендуют 32 человека
Фото: liga.net

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила 32 заявки на должность. Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International Ukraine. Ее представитель Катерина Рыженко - сопредседатель конкурсной комиссии по выбору главы НАПК.

22 претендента имеют юридическое образование, девять – научную степень.

На должность претендуют один экс-член НАПК, семь представителей НАБУ, по трое из Генпрокуратуры и адвокатов. Также среди кандидатов есть работники университетов, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Высшего квалификационной комиссии судов и КГГА.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Бойко Наталья, адвокат
  2. Булах Дмитрий, глава ОО "Харьковский антикоррупционный центр", депутат Харьковского облсовета
  3. Величко Владимир, и.о. гендиректора ГП "Харьковстандартметрологи", депутат Запорожского облсовета
  4. Гарницкий Павел, адвокат
  5. Гекалюк Роман, консультант Management Systems International, член ОО "Национальная ассоциация антикоррупционного кампаенса"
  6. Горбенко Анна, детектив НАБУ
  7. Давтян Дмитрий, замглавы Киевской горадминистрации
  8. Ежов Анатолий, сотрудник Генеральной прокуратуры
  9. Займак Ирина, сотрудница секретариата Высшей квалификационной комиссии судей
  10. Зеленов Геннадий, сотрудник аппарата Верховного Суда
  11. Кармазин Роман, сотрудник юридического департамента НБУ
  12. Козаченко Виктория, прокурор Генпрокуратуры
  13. Кравцов Виктор, адвокат
  14. Кравченко Юрий, директор харьковского теруправления НАБУ
  15. Магамедрасулов Руслан, детектив НАБУ
  16. Маштабей Сергей, сотрудник директората цифровой инфраструктуры МИУ
  17. Новиков Александр, прокурор Генпрокуратуры
  18. Осипчук Роман, начальник управления внутреннего контроля НАБУ
  19. Пархоменко-Куцевил Оксана, завкафедры публичного администрирования МАУП
  20. Пресняков Иван, эксперт программы USAID/ENGAGE
  21. Прохоренко Алексей, начальник юротдела профсоюза МВД
  22. Рева Виктор, главный специалист антикоррупционного сектора Минагрополитики
  23. Скопич Александр, бывший член НАПК
  24. Соломатина Анна, бывший руководитель департамента финконтроля НАПК
  25. Ставская Лилия, бывшая сотрудница Счетной палаты
  26. Стецишин Роман, сотрудник департамента стратегического планирования и евроинтеграции МОН
  27. Уразовский Владимир, детектив НАБУ
  28. Фодчук Анатолий, начальник управления предотвращения коррупции МВД
  29. Хавронюк Николай, профессор Киево-Могилянской академии
  30. Цивинский Александр, детектив НАБУ
  31. Шрам Олег, адвокат
  32. Юпатин Николай, начальник отдела внутренних расследований НАБУ

Конкурс стартовал 8 ноября. Сопредседатели конкурсной комиссии - Тильман Хоппе от международных представителей и Екатерина Рыженко от украинской стороны.

Напомним, закон о перезагрузке НАПК вступил в силу 18 октября 2019 года. 20 октября Кабмин назначил экс-депутатку от "БПП" Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы НАПК.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также