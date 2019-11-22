На должность главы НАПК претендуют 32 человека

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила 32 заявки на должность. Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International Ukraine. Ее представитель Катерина Рыженко - сопредседатель конкурсной комиссии по выбору главы НАПК.
22 претендента имеют юридическое образование, девять – научную степень.
На должность претендуют один экс-член НАПК, семь представителей НАБУ, по трое из Генпрокуратуры и адвокатов. Также среди кандидатов есть работники университетов, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Высшего квалификационной комиссии судов и КГГА.
Полный список выглядит следующим образом:
- Бойко Наталья, адвокат
- Булах Дмитрий, глава ОО "Харьковский антикоррупционный центр", депутат Харьковского облсовета
- Величко Владимир, и.о. гендиректора ГП "Харьковстандартметрологи", депутат Запорожского облсовета
- Гарницкий Павел, адвокат
- Гекалюк Роман, консультант Management Systems International, член ОО "Национальная ассоциация антикоррупционного кампаенса"
- Горбенко Анна, детектив НАБУ
- Давтян Дмитрий, замглавы Киевской горадминистрации
- Ежов Анатолий, сотрудник Генеральной прокуратуры
- Займак Ирина, сотрудница секретариата Высшей квалификационной комиссии судей
- Зеленов Геннадий, сотрудник аппарата Верховного Суда
- Кармазин Роман, сотрудник юридического департамента НБУ
- Козаченко Виктория, прокурор Генпрокуратуры
- Кравцов Виктор, адвокат
- Кравченко Юрий, директор харьковского теруправления НАБУ
- Магамедрасулов Руслан, детектив НАБУ
- Маштабей Сергей, сотрудник директората цифровой инфраструктуры МИУ
- Новиков Александр, прокурор Генпрокуратуры
- Осипчук Роман, начальник управления внутреннего контроля НАБУ
- Пархоменко-Куцевил Оксана, завкафедры публичного администрирования МАУП
- Пресняков Иван, эксперт программы USAID/ENGAGE
- Прохоренко Алексей, начальник юротдела профсоюза МВД
- Рева Виктор, главный специалист антикоррупционного сектора Минагрополитики
- Скопич Александр, бывший член НАПК
- Соломатина Анна, бывший руководитель департамента финконтроля НАПК
- Ставская Лилия, бывшая сотрудница Счетной палаты
- Стецишин Роман, сотрудник департамента стратегического планирования и евроинтеграции МОН
- Уразовский Владимир, детектив НАБУ
- Фодчук Анатолий, начальник управления предотвращения коррупции МВД
- Хавронюк Николай, профессор Киево-Могилянской академии
- Цивинский Александр, детектив НАБУ
- Шрам Олег, адвокат
- Юпатин Николай, начальник отдела внутренних расследований НАБУ
Конкурс стартовал 8 ноября. Сопредседатели конкурсной комиссии - Тильман Хоппе от международных представителей и Екатерина Рыженко от украинской стороны.
Напомним, закон о перезагрузке НАПК вступил в силу 18 октября 2019 года. 20 октября Кабмин назначил экс-депутатку от "БПП" Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы НАПК.