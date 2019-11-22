Корниенко анонсировал "Трускавец-2" для "слуг народа"

В конце января 2020 года партия "Слуга народа" планирует провести повторную "школу депутата" для народных депутатов от политсилы в Верховной Раде.

Об этом рассказал глава партии и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

В интервью Радио НВ Корниенко сообщил, что одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании", - сообщил Корниенко.

Напомним, в конце июля 2019 года партия "Слуга народа" провела однонедельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Раду, за основу которой был взят Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Для проведения интенсива был выбран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету, обучение "Слуг народа" в Трускавце обошлось в 11,2 млн гривен.