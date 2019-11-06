Йованович против Трампа, или Как Украину делают соучастницей преступления

Впрочем, всё это – не особо важно сейчас. Для Украины главное совершенно иное – постоянное упоминание украинских чиновников на каждой стадии этого скандала: от действующего президента до министров и бывших прокуроров. Сейчас речь идёт о полной дискредитации нашей страны, формировании всех необходимых условий для её обвинения во вмешательстве в американские выборы и противопоставлении Банковой Кремлю, который вмешивался в американские выборы 2016 года.

Начали с бывшего посла Соединённых Штатов в Украине Мари Йованович . С вчера на сегодня опубликовали часть показаний посла США в ЕС Гордона Сонленда , где тот признал: Вашингтон специально задержал предоставление военной помощи Украине, чтобы заставить Киев предоставить компрометирующую информацию о главном конкуренте Трампа от Демократической партии – Джо Байдене.

В Соединённых Штатах начали публиковать текстовые варианты показаний американских чиновников, который так или иначе имели отношение к скандалу, связанному с Украиной. Их допрос – часть процедуры импичмента президента США Дональда Трампа .

Фото: EPA/UPG Республиканцы во время встречи с представителями медиа в Капитолии, Вашингтон, 23 октября 2019.

Шоу должно продолжаться

Допрос американских чиновников, которые стали частью украинского кейса проводится не представителями прокуратуры США. Здесь нет спецпрокурора вроде Мюллера, исследовавшего полный спектр вмешательства российской стороны в выборы 2016 года. Допрос организовывается тремя профильными комитетами Палаты представителей Конгресса США. Там большинство – за демократами, которые ныне являются ярыми оппонентами Трампа. Главы всех трёх комитетов также являются представителями Демпартии.

В этом контексте и необходимо воспринимать всё, что сейчас происходит вокруг истории с процедурой импичмента американского президента. Это – политическое шоу: интересное, дорогое, интригующее, но всё же шоу. И на самом деле до конца неясно, кто здесь ведущий и ведомый: Трамп или представители Демпартии.

Что сделали демократы? Они изменили процедуру комитетских слушаний по вопросам государственной важности, начав публиковать текстовые версии допросов американских чиновников, что проходили за закрытыми дверьми. Более того, согласно новой процедуре, допросы всех пострадавших и участвующих (условно) в украинском кейсе вообще станут публичными.

Почему это происходит? Потому что законным путём Трампа убрать с поста президента невозможно при нынешних обстоятельствах. Это может произойти сугубо политически (при давлении общественности на Конгресс или посредством выборов).

Фото: EPA/UPG

Так, если Нижняя палата проголосует за импичмент, то Сенат (где необходимы две трети голосов для такого окончания процедуры) – нет. Почему? Да потому что Сенат контролируется республиканцами. Республиканская партия, быть может, и отстранила бы действующего главу Белого дома, однако им некого выставить вместо Трампа. А от выборов президента зависит очень многое.

Американцы не любят проигравших, поэтому – если Трампа уберут, – большинство в Сенате (а выборы в верхнюю палату Конгресса пройдут сразу за президентскими – 3 января) может достаться демократам. Это будет полное поражение Республиканской партии, которая может остаться в оппозиции вновь на долгие восемь лет. Это для них неприемлемо. Поэтому республиканцы и держатся за Трампа, прощая тому все скандалы и оказывая полноценную поддержку.

Меж тем их усилия не приводят к положительному результату. Шоу «Импичмент» увеличило количество противников Трампа до 49%. При этом – если взглянуть на последний опрос – сомневающихся осталось всего 5%. Да и разрыв Байдена и Трампа составил 17% в пользу бывшего вице-президента США. Всё это говорит о том, что методы демократов пока действенны.

Впрочем, здесь ключевое слово – «пока». Да, сейчас идут слушания, выставляются текстовые версии допросов американских чиновников, каждый день Трамп обвиняется в превышении служебных полномочий. Рейтинг его оппонентов, следовательно, растёт.

Однако американцы не любят затянувшихся мыльных опер без интригующих сюжетов. Всегда можно найти другой, более интересный сериал. Поэтому, если демократы ничего нового не придумают, а их лава запасных из числа будущих допрашиваемых быстро сократиться, интерес к импичменту Трампа со временем исчезнет, а рейтинги выровняются.

Фото: EPA/UPG

«Маша» против Трампа

Нижняя палата Конгресса (читай, демократы) начала публиковать текстовые версии допросов в хаотичном порядке. В первую очередь они выложили текстовую версию допроса бывшего посла в Украине – Мари Йованович. Это документ на 317 страницах, который фрагментарно процитировали в украинском медийном сегменте. Проблема в том, что мало кто сделал после прочтения выводы.

Почему для первой публикации выбрали «Машу» (как Йованович называют в самом Госдепартаменте), а не, допустим, Курта Волкера? Потому что её признания наиболее точно бьют по Трампу.

Чего только стоит пассаж, где она признаётся, что её очень беспокоят слова Трампа, сказанные в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому, мол, «ей (Йованович) через многое предстоит пройти»: «Меня вот что взволновало: после того, как вышла эта стенограмма, я узнала, что генеральный инспектор передал в профильный комитет документацию обо мне, переданную в ФБР. То есть, началось активное расследование против меня в ФБР? Не знаю. Действительно, я просто не знаю, что это может означать, но эта через эти слова (Дональда Трампа) я оказалась в неудобном положении».

Знаете, что зачастую рассматривает ФБР, когда речь заходит о действиях американских чиновников? Коррупционную составляющую. В США коррупция имеет довольно обширное трактование. И наиболее всего официальные представители Соединённых Штатов опасаются именно экономического отдела Федерального бюро расследований – там люди хорошо и быстро умеют работать.

Фото: EPA/UPG Йованович прибывает для дачи показаний на закрытых слушаниях в Конгрессе США, 11 октября, 2019.

Что ещё вызывает интерес? Это отказ Госдепартамента США выступить в защиту Йованович. Об этом она заявила конгрессменам: «Мне сказали, что существует опасение, что (Трамп) из-под Государственного департамента «выдернет ковер», если они что-то публично раскроют».

На практике это означает, что президент США всё меньше доверяет представителям Госдепартамента и в нынешней ситуации он не готов им поручать щекотливых дел, коим и является вопрос так называемого украинского кейса. Более того, исходя из слов бывшего посла в Украине, глава Белого дома готов к радикальным мерам – к административным чисткам внутри этой институции. В то же время Госсекретарь Майкл Помпео не хочет терять должность из-за отдельно взятых дипломатов.

Необходимо чётко осознавать: Мария Йованович – это человек, назначенный Обамой, хотя её нельзя назвать человеком Обамы. Это выглядело бы глупо, так как она дважды была послом во времена Буша-младшего. Однако её точно можно назвать ярой противницей Трампа и его администрации и в то же время ситуативной сторонницей демократов во главе с Байденом.

Если вы внимательно посмотрите текстовую версию её показаний, то увидите, что её пытались удержать на позиции, а затем публично защитить люди, ранее представляющие правительство Обамы, а ныне являющиеся сотрудниками действующей администрации или недавно уволившиеся из неё.

Игра в «доброго» Авакова и «злого» Луценко

Все эти внутриамериканские разборки были бы не так интересны, если бы не постоянное упоминание Украины и её чиновников. Показания Йованович – не исключение. В них часто упоминается бывший генеральный прокурор Юрий Луценко и местами – действующий глава МВД Арсен Аваков.

Если кратко, Йованович назвала Луценко чиновником, пытающимся её убрать с поста посла США в Украине, а Авакова – тем, кто её предупредил о попытках со стороны Луценко и людей личного адвоката Трампа Джулиани отправить ныне бывшего посла пораньше в отставку. Сама Йованович назвала это организованной информационной кампанией против неё со стороны этих людей.

Приведём две короткие фразы ради примера.

Фото: president.gov.ua

Мысли Йованович о Юрии Луценко: «В основном произошло несколько встреч между г-ном Луценко и Джулиани … я должна сказать, что г-н Луценко хотел навредить мне в США. Я не могла себе представить, что это могло быть. Но, вы знаете, теперь я вижу… Думаю, что г-н Луценко не обрадовался, что мы продолжили в посольстве призывать к чистке Генпрокуратуры».

Позиция по Арсену Авакову: «Он (Аваков) в основном говорил и углубился в некоторые детали: что было два человека из Флориды, мистер Парнас и мистер Фруман, которые работали с Джулиани, и что они организовали встречи для мистера Джулиани с Луценко. И я думаю, что они были заинтересованы в том, чтобы на пост был назначен другой посол…».

В этом контексте говорить уже о роли Джулиани бессмысленно. Погрязли все: Трамп, когда выбрал нелегальный канал государственной коммуникации, и демократы, когда изменили формат закрытых слушаний и превратили всё в политическое шоу.

В действительности же нас втянули в этот скандал не столько усилия Трампа, сколько действия отдельных украинских политиков. Луценко, который сначала обвинил Йованович в формировании списка неприкасаемых, а потом отказался от своих слов, пытался остаться в кресле и получить гарантии от Вашингтона, а в итоге подставил всю страну.

Фото: twitter.com/avakovarsen Арсен Аваков и посол Уильям Тейлор

Аваков, который, как указала Йованович, вёл всегда свою игру, оказался много умнее и прозорливее. Он не увяз в этой политической трясине. Однако слова бывшего посла США о надёжности и поддержки её Аваковым говорят и о том, что Йованович (а за ней стоят высокие представители США) могла оказывать Арсену Борисовичу помощь в противовес Петру Порошенко и его окружению. И эти признания Йованович более вредят министру, нежели помогают.

Равно как и её рассказ о встрече с Аваковым, где тот абсолютно правильно указывал на риски, с которыми столкнётся Украина, если её втянут в американский скандал и обвинят во вмешательстве. Проблема в том, что сама Йованович случайно вспомнила в Конгрессе о дискуссиях с Аваковым относительно дела Манафорта. А это уже чувствительно для Белого дома.

Впрочем, самое интересное в её признаниях отнюдь не разговоры с Арсеном Аваковым и рассказы о действиях Юрия Луценко. Важно другое: блокирование посольством времён Йованович всех возможностей для Луценко передать информацию в ФБР (вероятно, ту, которая компрометировала саму г-жу посла), а также отказ бывшему прокурору Виктору Шокину в визе в США. Последний, как известно, давно хочет поделиться с администрацией Трампа сведениями о Байдене.

Украина в дерьме

После текста допроса Йованович Палата представителей Конгресса США опубликовала показания посла Соединённых Штатов в ЕС – Гордона Сонленда. Тот сказал: задержка с предоставлением американской военной помощи Украине была непосредственно связана с попытками заполучить от Офиса Зеленского компромат на Байдена. И это уже что-то существенное. Однако для Трампа не критичное. Ему, как ранее мы упоминали, импичмент пока не грозит. Рейтинг, правда, падает.

Фото: EPA/UPG

Если бы украинские чиновники сидели тихо, ничего бы не произошло: американцы самостоятельно разобрались в нарушениях Трампа и решили – снимать его или не снимать с должности. Нам необходимо было просто переждать бурю.

Но нет. Складывается впечатление, что в нашей стране практически каждый значимый политик и чиновник встречался с Джулиани. Даже президент и тот вляпался, поговорив с Трампом.

Таким, как Йованович всё равно: она снова через десять лет приедет в Украину. Она так уже делала. А вот мы вляпали Украину в большой скандал, за которым могут последовать огромные проблемы.

Во-первых, наша страна может лишиться американской двухпартийной поддержки: проигравший нам не простит. Во-вторых, нас могут обвинить во вмешательстве в американские выборы; следствие этого – санкции и заморозка помощи. В-третьих, при этом сценарии мы станем вровень с Россией, которая также (и это доказано) вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Если так произойдёт, действия РФ будут или нивелированы, или приравнены к украинским. Следовательно, всё это приведёт к нашей изоляции (читай, к борьбе с Россией один на один).

Поздравляю, мы в полном дерьме!