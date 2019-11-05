​Путин рассказал о войне "пещерных русофобов", "маргиналов" и "агрессивных националистов" с русским языком

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президентского Совета по русскому языку, заявил о "пещерных русофобах" и "маргиналах", которые объявили войну русскому языку.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На нас, на нашей стране, лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы... Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, - именно искусственно, грубо, подчас совершенно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал Путин.

Что это за страны, российский президент не назвал, но законы о запрете преподавания на русском языке в школах недавно были приняты в Украине и Латвии.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, - а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, - разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней - и это тоже должно быть понятно и ясно - всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", - заявил Путин.

При этом он добавил, что несмотря на эти действия, в мире все равно якобы наблюдается всплеск интереса к русскому языку. Путин связал это "с ростом экономики и обороноспособности".

Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

После этого МИД России заявил о "двойной дискриминации" русского языка в Украине.