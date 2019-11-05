США запустили процесс выхода из Парижского климатического соглашения, - Помпео

США с 2017 года намеревались отказаться от соглашения.

США запустили официальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения. Об этом сообщил Госсекретарь Майк Помпео 4 ноября у себя в твиттере.

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения. США горды тем, что лидируют в мире в плане сокращения любых выбросов (в атмосферу), укрепления способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, роста экономики и обеспечения энергией наших граждан. У нас реалистичная и прагматичная модель", - написал Помпео.

Напомним, Трамп еще в июне 2017 года заявлял о намерениях США отказаться от Парижского соглашения по климату, назвав этот договор "плохим" для американцев. В начале августа Госдепартамент США официально сообщил ООН об отказе от Соглашения.

Данное соглашение обязывало штаты к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году. Всего его подписали 196 стран. По данному соглашению, государства должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.