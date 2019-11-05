​Трамп назвал Йованович "хорошей женщиной", но он ничего о ней не знает

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с бывшим послом в Украине Мари Йованович.

Об этом пишет The Hill.

Трамп отметил, что Йованович, вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает.

Он подчеркнул, что если они заглянут в стенограмму его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, то поймут, что тот "тоже не был ее поклонником".

Как сообщалось, Йованович покинула должность посла США в Киеве в мае 2019 года. В Госдепартаменте заявляли, что отставка не связана со скандалом и является плановой. Сама Йованович заявила, что ее отстранили от должности, поскольку президент утратил доверие к ней.

Напомним, 25 сентября Белый Дом обнародовал телефонный разговор президентов Украины и США, который состоялся 25 июля.

В нем Трамп говорил Зеленскому,что "работа бывшего посла США в Украине, этой женщины, имела негативные последствия", а люди, с которыми она договаривалась, "показали себя с плохой стороны".

Зеленский согласился с Трампом и заявил: "Это здорово, что вы были первый, кто сказал мне, что она была плохим послом, так как я согласен с вами здесь на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не из лучших, поскольку она поддерживала предыдущего президента, она была на его стороне. Она не приняла бы меня как нового президента".