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РФ может вернуть в законодательство "военную тайну", - СМИ

РФ может вернуть в законодательство "военную тайну", - СМИ

РФ может вернуть в законодательство "военную тайну", - СМИ
Фото: Natalia Fedosenko/TASS

Понятие "военной тайны" может вернуться в российское законодательство. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в военном ведомстве, передает "Интерфакс-Украина". 

"По данным источников "Известий" в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации - сейчас эта информация относится к государственной тайне", - сказано в сообщении.

Согласно материалу, соответствующий закон будет распространяться только на военнослужащих. "Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения", - сказано в сообщении .

Отмечается, что принципиальное решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны уже принято. В минобороны РФ активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в 2020 году.

Один из источников отметил, что поправки потребовались, так как в нынешнем виде закон "О гостайне" не в полной мере учитывает армейскую специфику. В Вооружённых силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом.

Российские СМИ напомнилт, что в СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. Какие военные сведения, не составляющие гостайны, не подлежали оглашению, определяли ведомственные документы.

В 1990-е годы от понятия "военная тайна" отказались. Часть информации, относящейся к Вооружённым силам, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.

Напомним, с 1 ноября в РФ вступила в силу значительная часть положений закона об изоляции российского сегмента интернета, так называемого закона о "суверенном Рунете". Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление этой сетью.

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