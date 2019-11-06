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В России решили вернуть вытрезвители

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме РФ.

В России решили вернуть вытрезвители
Фото: ridus.ru

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей.

Об этом сообщает Би-би-си.

Законопроект определяет перечень полномочий органов власти по организации "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

Еще один законопроект должен внести изменения в закон "О полиции", наделяя полицейских правом доставлять граждан в вытрезвители.

"Упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы выросло на 34,9% (в 2018 году - 326 269, что составляет 35% от общего числа лиц, совершивших преступления). Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии, в связи с алкогольным опьянением", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в некоторых регионах РФ уже есть "учреждения для помощи нетрезвым людям, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Такие учреждения открыты уже в 20 субъектах РФ.

Напомним, в России последний вытрезвитель был закрыт в 2011 году, а его функции были переданы медицинским учреждениям.

В Украине вытрезвители были ликвидированы в начале 2000 года.

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