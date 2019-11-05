Посол США в ЕС признал связь между военной помощью Украине и расследованием против Байдена

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд признал, что военная помощь Украине была связана с обязательством Киева проводить расследования, которые хотел президент Трамп.

Об этом говорится в обнародованных Конгрессом США показаниях Сондленда в рамках расследования по импичменту Трампа, пишет New York Times.

"Свидетельство г-на Сондленда дало несколько важных новых подробностей, помимо рассказа, который он дал в ходе 10-часового интервью в прошлом месяце. Он предоставил более подробное описание своей собственной роли в предупреждении украинцев о том, что им необходимо выполнить запросы на проведение расследований, которые требует личный адвокат президента Рудольф В. Джулиани. К началу сентября, по словам г-на Сондленда, он убедился, что военная помощь и встреча в Белом доме были обусловлены тем, что Украина взяла на себя обязательство провести эти расследования", - говорится в публикации.

В обновленных показаниях Сондленд рассказал о том, как он обсуждал предоставление взаимных гарантий с помощником президента Украины Андреем Ермаком в кулуарах встречи 1 сентября между вице-президентом Майком Пенсом и Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет до тех пор, пока Украина не предоставит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

По словам Сондленда, он заявил, что считает приостановку помощи Украине в размере 391 млн. долл. США, которая была одобрена Конгрессом, было "опрометчивым", хотя он не знал "когда, почему или кем" помощь была приостановлена". Но он сказал, что пришел к выводу, что помощь была связана с расследованиями.

Ранее сообщалось, что

на закрытых слушаниях Палаты представителей Сондленд признался в попытках Белого дома давить на Украину.