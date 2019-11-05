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Гончаренко назвал проект бюджета на 2020 "бюджетом разбитого корыта"

По его словам. украинцев ждет разочарование.

Гончаренко назвал проект бюджета на 2020 "бюджетом разбитого корыта"
Фото: Макс Требухов

Проект бюджета-2020, представленный премьером Гончаруком, станет жестким разочарованием для миллионов украинцев, которые ожидали обещанного существенного улучшения своей жизни. Об этом заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Миллионы украинцев ждали от Зе и его команды бюджета «золотой рыбки», а реально получают бюджет «разбитого корыта». Минимальная пенсия не вырастет с начала года, а с 1 июля вырастет на 74 гривны. Минимальная зарплата - рост минимальный», - анализирует Алексей Гончаренко показатели проекта бюджета.

«Давайте посмотрим на зарплаты учителей, которым в соответствии с постановлением правительства должны были поднять зарплаты от 20 до 70 процентов. Реально - заложили инфляцию плюс 2 процента. То есть вообще ничего. То же в военных», - отметил Гончаренко.

Он напомнил, что Зеленскому в наследство от команды Порошенко досталась экономика, "которая демонстрировала рост несколько лет подряд". Зато бюджет второй половины этого года уже показывает резкое падение. «Распугали инвесторов. Третий крупнейший налогоплательщик в Украине British American Tobacco приостановил свое производство. И последствия мы уже имеем. В сентябре - падение промпроизводства. Пришлось урезать бюджет на 2019 год. Падение поступлений от таможни. И так далее», - отметил народный депутат.

«Конечно, мы будем бороться, будем вносить правки и пытаться отстаивать важные для Украины вопросы - и безопасности, и социальных выплат. Но это будет очень трудно с таким правительством технократов, которое привел к власти Зеленский», - отметил Алексей Гончаренко.

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