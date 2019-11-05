Для "дела Майдана" ГБР нужно больше следователей, – Труба

Директор ГБР просит Верховную Раду как можно скорее принять изменения к закону, отменяющие ограничения по набору персонала.

Генпрокуратура приступила к передаче Государственному бюро расследований (ГБР) материалов о преступлениях, совершенных во время массовых протестов на киевском Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

Как объясняет директор ГБР Роман Труба в авторской колонке на «Украинской правде», это связано с тем, что с 20 ноября 2019 года органы прокуратуры больше не будут проводить досудебное расследование по уголовным делам.

«С 20 ноября все дела, не завершенные прокуратурой, перейдут другим правоохранительным органам, в том числе и Государственному бюро расследований… Собственно, это та модель, которую Украина обещала ввести еще в 1995 году при вступлении в Совет Европы, и избавиться от советской традиции, когда прокуратура и расследовала дела, и контролировала расследования», - пишет Труба.

Но для эффективной работы над этими делами ГБР катастрофически не хватает следователей, продолжает директор ведомства.

«Закон Украины «О Государственном бюро расследований» ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР – 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими… Нагрузка на одного следователя – более 100 дел», - сообщает Труба.

Для решения проблемы директор ГБР просит Верховную Раду как можно скорее принять изменения к закону, отменяющие ограничения по набору персонала.

Кроме того, Труба предлагает разрешить упрощенную конкурсную процедуру для следователей Генпрокуратуры, которые уже занимались «делом Майдана», чтобы они продолжили работу над ними в стенах ГБР.

«Дело Майдана – 5 тысяч томов материалов… 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала», - подчеркивает директор ГБР.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.