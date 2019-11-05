Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию в градостроительстве

Президент Владимир Зеленский поручил до конца 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Такое задание президент поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, сообщается на сайте президента.

Зеленский отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

Также он подчеркнул ,что нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

Президент также поставил задачи министру юстиции Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что коррупцию будут "выжигать напалмом".