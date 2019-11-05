Кличко уволил шестерых своих советников, в том числе Скрипку и Лероса

Олег Скрипка был советником мэра Киева по вопросам культуры.

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности советника на общественных началах музыканта и певца Олега Скрипку и еще пятерых человек.

Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября, передают "Українськi Новини".

Основатель и лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка был советником Кличко по вопросам культуры.

Также уволены режиссер, куратор проекта "Art United Us" Гео Лерос с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов; блогер и бизнесмен Карл Волох с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Кроме того, уволены советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Напомним, Кличко назначил Скрипку своим советником 15 августа 2014 года. В сентябре того же года Скрипка заявил, что намерен отказаться от должности.

24 июня президент Владимир Зеленский назначил Лероса своим внештатным советником. Лерос был избран депутатом Рады 9го созыва от "Слуги народа".