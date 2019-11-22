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Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-бойцам "Торнадо"

Полный текст постановления будет объявлен 2 декабря.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-бойцам "Торнадо"

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо".

Об этом информирует пресс-служба суда.

Согласно сообщению, приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года относительно Онищенко Руслана Ильича, Глебова Максима Валерьевича, Гульчука Бориса Павловича, Демчука Андрея Несторовича, Иваша Романа Юрьевича, Куста Никиты Владимировича, Свиридовского Никиты Васильевича, Шевченко Юрия Николаевича, Ляшука Даниила Александровича, Цукура Николая Владимировича, Холода Ильи Ивановича и Пламадялы Анатолия Николаевича оставлено без изменений.

Полный текст постановления будет объявлен участникам судебного производства 2 декабря в 11:00.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил восьмерых бывших бойцов специальной роты Министерства внутренних дел "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, еще четверых - к 5 годам условно. Впоследствии троих освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Напомним, Главная военная прокуратура просила суд Киева приговорить 11 бывших бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 15 лет и еще одного - к трем годам условно. Бывших бойцов "Торнадо" обвиняют в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе сексуально-насильственного характера.

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