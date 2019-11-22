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​В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе

Стандарты фото для документов изменили с учетом интересов представителей разных вероисповеданий.

​В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе
Фото: from-ua.com

Государственная миграционная служба утвердила новые требования к фотоизображениям при оформлении биометрических документов, которые позволяют верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах.

Об этом сообщает пресс-служба ГМСУ.

"Для представителей отдельных вероисповеданий фотографирование на документ было довольно чувствительной темой. Их религиозные убеждения и традиция носить определенные головные уборы в повседневной жизни противоречили установленным государственным стандартам фотоизображений. Но теперь эти противоречия отменены! Лицу, которое оформляет документ, предоставлено право фотографироваться в головном уборе - в соответствии с религиозными убеждениями и конфессиональными традициями носить их в повседневной жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается также по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением учреждения здравоохранения.

Не допускается фотографирование в головных уборах, не связанных с религиозными верованиями и традициями (кепки, бейсболки, декоративные платки, накидки), с наушниками (даже беспроводными), в солнцезащитных и затемненных очках, в лечебных очках с поврежденным стеклом, а также цветных линзах.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года украинские мусульманки направили обращение в ГМС, в котором привели примеры нарушения их конституционных прав и попросили внести коррективы в ведомственные инструкции. Речь шла о запрете женщинам фотографироваться на документы в хиджабе. В частности, в тексте обращения отмечалось, что хиджаб является не головным убором, а обязательной одеждой женщины и религиозным обрядом ислама.

Напомним, ранее Миграционная служба разрешила подавать онлайн заявления на биометрический паспорт.

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