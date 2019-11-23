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Полицейского, после конфликта с которым умер винницкий активист, будут судить

Правоохранитель ударил Александра Комарницкого из-за отказа стать понятым.

Полицейского, после конфликта с которым умер винницкий активист, будут судить
Фото: argument.ua

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт относительно винницкого полицейского, подозреваемого в убийстве активиста Александра Комарницкого. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого, полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо", - говорится в сообщении.

От удара пострадавший упал, ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Нападение квалифицировали как превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

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