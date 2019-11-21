Мероприятия по случаю Дня достоинства в Киеве прошли без нарушений, - полиция

По подсчетам полиции, в вече на Майдане приняло уччастие более 5 тыс. человек.

Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева на всех локациях прошли без нарушений.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тыс. человек и к охране порядка было задействовано около 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.