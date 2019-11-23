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Киевская власть планирует потратить 40 млн грн на датчики качества воздуха в 2020 году

Проект мониторинга загрязнений начнется с левого берега Киева.

Киевская власть планирует потратить 40 млн грн на датчики качества воздуха в 2020 году
Фото: Макс Требухов

Киевская власть планирует запустить в 2020 году собственный проект системы мониторинга качества воздуха в столице. На реализацию только первого этапа проекта в следующем году планируется направить из бюджета 40 млн грн. Об этом на комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, передает корреспондент LB.ua.

“Эта позиция уже предусмотрена в проекте бюджета на 2020 год”, - сказал чиновник и подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря вниманию граждан к вопросу качества воздуха в столице и поддержке депутатов. 

По словам Малеваного, 40 млн грн на первом этапе проекта пойдут на создание самой системы и онлайн-платформы, на программное обеспечение и запуск первых двух постов наблюдения. Это посты заработают в Дарницком районе столицы, где самая критическая ситуация с точки зрения загрязнения воздуха.

“Будет пост на улице Ревуцкого и в микрорайоне мусоросжигательного завода "Энергия", - сообщил начальник управления. 

Как рассказал LB.ua заместитель киевского городского головы Петр Пентелеев, в целом сеть будет состоять из 27 опорных стационарных станций комплексной оценки качества воздуха, работа которых будет базироваться на рекомендациях директив Европейского Парламента про качество атмосферного воздуха и более чистый воздух для Европы. 

Вопрос качества воздуха в столице особенно заострился осенью 2019 года, когда из-за погодных условий в Киеве несколько раз стоял смог с неприятным запахом. Во время этих обострений городская власть убеждала киевлян, что качество воздуха не является опасным, ссылаясь на данные мониторинга, который осуществляет геофизическая обсерватория НАНУ.

Напомним, в Киеве также функционирует сеть общественного мониторинга качества воздуха на основе датчиков KyivSmartCity и независимых организаций, но специалисты подчеркивают, что эти датчики несертифицированы и их данные не могут быть основанием для принятия официальных решений. Подробнее об этом  - в тексте "Не дышите глубже".

Леся ПадалкаЛеся Падалка
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