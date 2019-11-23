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В воскресенье в Киеве до -1 градуса

Без осадков.

В воскресенье в Киеве до -1 градуса
Фото: Радіо Київ

23 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-6 градусов, днем -1…+6 градусов; в Закарпатье ночью +8…+13 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На курортах Карпатского региона местами небольшой дождь и мокрый снег.

В Моршине температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов

В Сваляве температура ночью 0…+2 градуса, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -3…+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем -3…+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 градусов, днем -3…+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -2…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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