«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Троих детей госпитализировали после отравления газом в Донецкой области

Дети находятся в состоянии средней тяжести. 

Троих детей госпитализировали после отравления газом в Донецкой области
Фото: glavcom.ua

В Донецкой области трое детей отравились природным газом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Калиновка днем в субботу, 23 ноября. 

“В одном из жилых домов села обнаружили троих детей в возрасте 13, 4 и 3 года с признаками отравления”, - говорится в сообщении.

Детей госпитализировали с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести. 

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области от отравления угарным газом погибли четыре человека. Среди погибших - несовершеннолетний ребенок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также