В понедельник в Киеве похолодает до -2

25 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градусов, днем 0…+5 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-4 градуса.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-3 градуса.
На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -+2…-3 градуса, днем +11…+7 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.