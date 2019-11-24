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В понедельник в Киеве похолодает до -2

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве похолодает до -2
Фото: Макс Требухов

25 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -+2…-3 градуса, днем +11…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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