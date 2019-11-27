Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова

Суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Киевский апелляционный суд сегодня освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям. Об этом стало известно из сообщения на странице Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни).

"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый "Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной нормы) - с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Напомним, Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.

Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых – превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля. 18 февраля днем в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100. Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшим тяжелые последствия - избиения и убийства троих человек. Все трое погибших умерли от огнестрельных ранений. Владимир Кищук (Дымер, Киевская область) - получил огнестрельное ранения в голову. Киевлянин Сергей Шаповал - в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени. Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно заключениям экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).

Ранее LB.ua сообщал о том, что Святошинский суд отпустил одного из обвиняемых в убийствах "беркутовца" Тамтуру под домашний арест, а в октябре даже позволил снять электронный браслет, чтобы “устроиться на работу”. Так же в июле Шевченковский суд отпустил под домашний арест экс-главу СБУ Александра Щеголева, а в октябре смягчил меру пресечения до личного обязательства.