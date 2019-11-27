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Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова

Суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца" Шаповалова
Віктор Шаповалов
Фото: Катерина Серко

Киевский апелляционный суд сегодня освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям. Об этом стало известно из сообщения на странице Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни). 

"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый "Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной нормы) - с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов", - говорится в сообщении. 

Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Напомним, Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря. 

Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых – превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля. 18 февраля днем в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100. Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшим тяжелые последствия -  избиения и убийства троих человек. Все трое погибших умерли от огнестрельных ранений. Владимир Кищук (Дымер, Киевская область)  - получил огнестрельное ранения в голову. Киевлянин Сергей Шаповал - в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени. Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно заключениям экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).

Ранее LB.ua сообщал о том, что Святошинский суд отпустил одного из обвиняемых в убийствах "беркутовца" Тамтуру под домашний арест, а в октябре даже позволил снять электронный браслет, чтобы “устроиться на работу”. Так же в июле Шевченковский суд отпустил под домашний арест экс-главу СБУ Александра Щеголева, а в октябре смягчил меру пресечения до личного обязательства. 

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
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