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В Косове восстановили мост, уничтоженный паводком в 2008 году

Стройка до 2018 года была заморожена из-за отсутствия денег.

Фото: facebook.com / Денис Шмигаль

В городе Косов Ивано-Франковской области восстановили мост через речку Рыбница на дороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, который был уничтожен паводком 23-27 июля 2008 года.

Об этом сообщил глава областной администрации Денис Шмыгаль в фейсбуке.

Мост начали строить в 2012 году и почти сразу бросили из-за отсутствия финансирования. Работы были заморожены до 2018 года. Все это время для переезда через речку использовался временный 43-метровый разборный мост.

Фото: Google Maps

Новый мост - железобетонный, на нем уложены два слоя асфальтобетона. Длина сооружения - 71,2 метра.

Стоимость строительных работ, которые выполнял подрядчик "ПБС", составила 55,6 млн гривен.

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