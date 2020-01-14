Фото: Макс Требухов

Люди с плакатами "Нет продаже земли" перекрыли улицу Грушевского, ведущую к правительственному кварталу, возле стадиона "Динамо", передает корреспондент LB.ua.

Аналогично дорога перекрыта пикетом со стороны гостиницы "Киев", где проживают иногородние депутаты.

Блокирование дороги создало пробки в центре Киева.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В то же время под парламентом проходит немногочисленный митинг против принятия закона, запрещающего использования собак в охоте.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.